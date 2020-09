Il Festival Pianistico Internazionale riparte con Alexander Lonquich

(Di giovedì 17 settembre 2020) Giovedì 24 settembre al Teatro Sociale il doppio concerto in apertura della rassegna, intitolata quest’anno “Vite parallele – Beethoven e Schubert”. Sul palco anche la Filarmonica del, nel segno di Schubert e Mozart. Biglietti gratuiti con Eppen e L’Eco di Bergamo

StefaniaDanzi : RT @fondpesenti_it: Fondazione Pesenti supporta il Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo. È online il programma della 57s… - fondpesenti_it : Fondazione Pesenti supporta il Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo. È online il programma della… - ilnazionaleit : Savona, Festival Internazionale Pianistico: al via i 'Concerti d'Autunno' - savonanews : Savona, Festival Internazionale Pianistico: al via i 'Concerti d'Autunno' - OnofrioAmoruso : RT @AnnalisaStroppa: Cari Amici, con grande gioia vi annuncio che tornerò nella mia amata #Brescia nell'ambito del prestigioso Festival pia… -

Ultime Notizie dalla rete : Festival Pianistico

Popolis

Venerdì 18 settembre inizia il Festival Internazionale Pianistico nell'ambito dei Concerti d’Autunno per Accelerando Arts & Music Festival organizzati dall’Associazione Musicale Dioniso. Cinzia Bartol ...Reduce da un recente rinnovamento che ha interessato la propria struttura organizzativa e posto le basi per un ampliamento dell’offerta formativa, l’Accademia di Imola presenta in questo mese di sette ...Sarà il recital beethoveniano del pianista Roberto Prosseda a inaugurare (mercoledì 16 settembre alle ore 21, all’Orto botanico) la sezione “lucchese” del Festival Opera Barga 2020, concerti di musica ...