Il contabile della Lega intercettato: 'Se parlo crolla tutto' (Di giovedì 17 settembre 2020) A parlare è uno dei tre commercialisti finito ai domiciliari per la compravendita di un capannone. Dagli atti dell'inchiesta spunta anche l'acquisto di 45 mila euro di rubli, 8 mesi prima del ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 17 settembre 2020) A parlare è uno dei tre commercialisti finito ai domiciliari per la compravendita di un capannone. Dagli atti dell'inchiesta spunta anche l'acquisto di 45 mila euro di rubli, 8 mesi prima del ...

HuffPostItalia : Inchiesta fondi Lega, l'accusa del contabile: 'Quelli della Lega hanno ciucciato montagne di soldi' - villani_e : RT @Satiraptus: Intercettazioni. Il contabile accusa: 'Quelli della #Lega hanno ciucciato montagne di soldi'. Ah, quindi non ciucciano inde… - Anna00629556 : RT @LucillaMasini: Intercettazioni. Il contabile accusa: 'Quelli della Lega hanno ciucciato montagne di soldi'. Ah, quindi non ciucciano in… - SIMVIVI : RT @HuffPostItalia: Inchiesta fondi Lega, l'accusa del contabile: 'Quelli della Lega hanno ciucciato montagne di soldi' - federicocipria4 : RT @Virus1979C: “Non rompessero i coglioni, va bene?Tirano fuori i 25mila euro domani,perché li hanno.E se non li hanno, li rubano come han… -