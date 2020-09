Il caso degli adolescenti truccati come vittime dell’Olocausto su TikTok

Leggi su open.online

(Di giovedì 17 settembre 2020) Volti sbiancati con la cipria e con occhiaie disegnate con l’ombretto, capelli spettinati e vestiti a righe. Intanto una storia raccontata davanti allo schermo: «Un giorno portarono me e la mia famiglia in un posto strano, iniziarono a darci delle divise, ci numeravano». Iniziano tutti così i video della #HolocaustChallenge partita suun paio di settimane fa e arrivata con qualche utente anche in Italia. L’obiettivo dovrebbe essere quello di sensibilizzare sull’Olocausto attraverso una serie di video che ripercorrono questa esperienza dal punto di vista delle. Risultato raggiunto? Non esattamente. Questo trend è stato molto criticato da diversi esponenti della comunità ebraica,Anna Foa che all’Huffington Post ha dichiarato: «Vedo un disperato bisogno ...