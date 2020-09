Il candidato in Toscana con Ceccardi: «Roberto Fiore, mio segretario» (Di giovedì 17 settembre 2020) Una dichiarazione piuttosto esplicita. Senza alcun dubbio rispetto a quello che era stato paventato in mattinata, sia dopo una segnalazione di Simona Bonafè, sia dopo le parole del segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti. L’oggetto del contendere è stato quello della candidatura di Nicola Sisi in Toscana, nel collegio di Siena, in vista delle elezioni regionali di domenica e lunedì. LEGGI ANCHE > Ceccardi e la Lega si astengono dalla risoluzione del Parlamento UE contro Lukashenko Nicola Sisi e Roberto Fiore «mio segretario» Quest’ultimo, stando alle dichiarazioni degli esponenti del Partito Democratico, sarebbe stato vicino a Forza Nuova, il partito di estrema destra, il cui segretario è ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 17 settembre 2020) Una dichiarazione piuttosto esplicita. Senza alcun dubbio rispetto a quello che era stato paventato in mattinata, sia dopo una segnalazione di Simona Bonafè, sia dopo le parole deldel Partito Democratico Nicola Zingaretti. L’oggetto del contendere è stato quello della candidatura di Nicola Sisi in, nel collegio di Siena, in vista delle elezioni regionali di domenica e lunedì. LEGGI ANCHE >e la Lega si astengono dalla risoluzione del Parlamento UE contro Lukashenko Nicola Sisi e«mio» Quest’ultimo, stando alle dichiarazioni degli esponenti del Partito Democratico, sarebbe stato vicino a Forza Nuova, il partito di estrema destra, il cuiè ...

Ultime Notizie dalla rete : candidato Toscana Toscana al voto, il confronto fra candidati. Sfida su sanità, aeroporto, rifiuti / DIRETTA LA NAZIONE Zingaretti lancia lo sprint a Sansa: "È l’uomo giusto, basta divisioni"

«Basta divisioni», basta «snobismi», basta «alla politica di sola testimonianza, perché ha un senso solo se unita alla vittoria e qui conta stare uniti e vincere contro le destre». Avrebbe il suono in ...

Prima dell’uscita dei responsi al referendum costituzionale sulla diminuzione del numero di parlamentari, un dato dovrà emergere alla Storia. Mai si è riscontrato un pronunciamento favorevole dei part ...

Toscana, Zingaretti contro Ceccardi: “Candida neofascisti con scritto Boia chi molla su mascherina”

Il Pd accusa Susanna Ceccardi, candidata alla presidenza della Regione Toscana, di aver candidato nelle sue liste un esponente di Forza Nuova che utilizza una mascherina con su scritto ‘Boia chi molla ...

