Il bollettino di oggi 17 settembre sul Coronavirus in Lombardia

Dopo i 159 casi e due decessi di ieri i dati aggiornati sull'andamento del Coronavirus in Lombardia oggi con il bollettino della Regione: 281 positivi e un decesso Sono stati effettuati 21.757 tamponi. Tra i 281 nuovi casi il bollettino della Regione Lombardia precisa che per 41 si tratta di debolmente positivi. 11 sono stati individuati dopo test sierologici. Crescono i pazienti in terapia intensiva che oggi sono 32, in aumento di 2 rispetto a ieri. Anche i ricoverati salgono dai 264 di ieri ai 272 di oggi, in crescita di 8. La suddivisione dei casi provincia per provincia: a Milano 87 nuovi positivi, di cui 42 a Milano città. Segue Pavia con 42 casi, Brescia con 32 nuovi contagi e Varese con 30 positivi in più ...

