I paletti di Bruxelles per il recovery plan italiano: 37% a investimenti green, 20% al digitale (Di giovedì 17 settembre 2020) Quattro priorità: transizione verde, digitale e produttività, equità e stabilità macroeconomica. E sette obiettivi (European flagship): promuovere l'energia pulita, migliorare l'efficienza energetica degli edifici, sviluppare la mobilità sostenibile, rafforzare la banda larga, digitalizzare la pubblica amministrazione, il settore giudiziario e sanitario, rafforzare il cloud e potenziare le competenze digitali. La Commissione europea ha pubblicato le linee guida entro le quali dovranno muoversi gli Stati membri, Italia compresa, nella stesura dei piani nazionali all'interno del programma Next Generation Eu. In base ai paletti di Bruxelles, almeno il 37% dei fondi dovrà andare alla transizione verde e non meno del 20% alla transizione digitale.

BRUXELLES – La Commissione europea ha proposto giovedì 17 settembre che almeno il 20% degli investimenti provenienti dal Fondo per la Ripresa (Recovery Fund) vada a finanziare la transizione digitale.

