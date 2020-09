(Di giovedì 17 settembre 2020) Durante la visitadi, il più grande centro di sviluppo dell’aviazione militare d’Europa, idi, Annegret Kramp-Karrenbauer e Florence Parly, hanno espresso il sostegno delle loro nazioni ai principali programmi dieuropei. IKramp-Karrenbauer e Parly hanno incontrato i dirigenti dell’azienda guidati dal CEO diGuillaume Faury, il CEO diDefence e Space CEO Dirk Hoke, nonché i responsabili politici locali. Si è trattatoprima visita congiunta in assoluto dei...

Agenzia_Ansa : Il Tar ha respinto la richiesta di sospensiva d'urgenza, chiesta dai ministri Azzolina e Speranza, della delibera c… - LauraCarrese : RT @riktroiani: ??Il #Tar ha respinto la richiesta di sospensiva d'urgenza, chiesta dai ministri #Azzolina e #Speranza, della delibera con c… - ttapr : I Ministri della Difesa di Germania e Francia visitano la sede di Airbus a Manching - TRMh24 : - rosaroccaforte : RT @GiancarloDeRisi: Piemonte, la febbre si misura a scuola: Azzolina e Speranza con un palmo di naso. Il Tar ha respinto la richiesta di s… -

Ultime Notizie dalla rete : Ministri della

Governo

Berlino, 17 set 18:12 - (Agenzia Nova) - I ministri della Difesa di Germania e Francia, Annegret Kramp-Karrenbauer e Florence Parly, si sono recate oggi i visita presso l'impianto del consorzio ...Niente test obbligatori per chi arriva Sardegna. Almeno fino al 7 ottobre prossimo, data dell'udineza di merito. L'ordinanza della Regione Sardegna che imponeva test Covid obbligatori per chiunque arr ...TORINO (ITALPRESS) - Segna un punto a favore della Regione Piemonte il dispositivo della sentenza con cui oggi il Tar di Torino ha detto no alla richiesta di sospensiva, avanzata dal Governo, del decr ...