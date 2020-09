I danni dell’uragano Sally in Florida e Alabama (Di giovedì 17 settembre 2020) Che ha trasformato strade in fiumi, ha distrutto case e lasciato mezzo milione di persone senza elettricità: ora ha perso forza Leggi su ilpost (Di giovedì 17 settembre 2020) Che ha trasformato strade in fiumi, ha distrutto case e lasciato mezzo milione di persone senza elettricità: ora ha perso forza

picogiovanni : RT @ilpost: I danni dell’uragano Sally in Florida e Alabama - frafra19 : RT @ilpost: I danni dell’uragano Sally in Florida e Alabama - MarcoC381 : RT @ilpost: I danni dell’uragano Sally in Florida e Alabama - ilpost : I danni dell’uragano Sally in Florida e Alabama - APatrignan : Non è un ciclone tropicale, è un Tropical LIKE Cyclon, spesso chiamato Medicane (uragano mediterraneo). Può comuqnu… -

Ultime Notizie dalla rete : danni dell’uragano Meteo cronaca: GRANDINE A MILANO MARITTIMA. VIDEO 3bmeteo