I cani, solo una farsa? Bomba atomica su Flavia Vento: soldi, rischia di pagare carissimo il "bidone" a Mediaset (Di giovedì 17 settembre 2020) L'addio. Poi i rimpianti. Ora la Bomba: Flavia Vento non è tornata a casa dai suoi cani dopo l'addio a tempo record al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, su Canale 5. E' sembra che sia ancora in hotel, in isolamento. Una sorta di prolungamento del suo Gf Vip. La Vento, che non ha resistito nemmeno 24 ore nella casa, sarà in studio il 18 settembre per motivare questa scelta che ha diviso tutti. Facendo andare su tutte le furie il mondo del jet-set. Svelerà i motivi di questo addio? Che ha tutto il sapore di un film già visto: la Vento aveva già abbandonato altri reality. Sembra, da rumors, che dovrà fare i conti con una grossa penale da pagare. Mistero sulla somma. Chi ha partecipato al Gf in passato ci dice che tutto ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) L'addio. Poi i rimpianti. Ora lanon è tornata a casa dai suoidopo l'addio a tempo record al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, su Canale 5. E' sembra che sia ancora in hotel, in isolamento. Una sorta di prolungamento del suo Gf Vip. La, che non ha resistito nemmeno 24 ore nella casa, sarà in studio il 18 settembre per motivare questa scelta che ha diviso tutti. Facendo andare su tutte le furie il mondo del jet-set. Svelerà i motivi di questo addio? Che ha tutto il sapore di un film già visto: laaveva già abbandonato altri reality. Sembra, da rumors, che dovrà fare i conti con una grossa penale da. Mistero sulla somma. Chi ha partecipato al Gf in passato ci dice che tutto ...

Il cane può mangiare il cibo per i gatti? Ecco la verità

Flavia Vento ha lasciato il Grande Fratello Vip 2020: "I miei cani potevano morire", e poi spiega: "Erano in ottime mani ma…"

Flavia Vento parla dopo la fuga dal GF Vip: 'Vorrei aprire una pensione per cani, sto facendo tutte le valutazioni del caso'. Però non sarebbe ancora riuscita a rivedere i suoi perché... La bionda 43e ...

