I 5 workout bruciagrassi più popolari fra le celebrity

(Di giovedì 17 settembre 2020) Chi meglio delle star, con tanto di palestre a casa iper accessoriate, e seguite dai personal trainer più all’avanguardia, può sapere quali sono gli allenamenti più efficaci per bruciare i grassi e tenersi in forma? Aumentare il dispendio energetico grazie all’attività fisica significa non solo massimizzare le calorie bruciate durante un workout ad alta intensità, ma anche aumentare il metabolismo basale a riposo.