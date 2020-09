I 3 vincitori di Chi vuol essere milionario? Ecco chi sono i fortunati di Gerry Scotti

Leggi su chenews

(Di giovedì 17 settembre 2020) Questa sera, alle 21:20 su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di ‘Chi?’:chii 3 concorrenti baciati dalla fortuna nelle scorse edizioni Come sicuramente in moltissima già sapranno e attenderanno, questa sera, su Canale 5 alle 21:20, andrà in onda una nuova puntata del noto gioco a premi ‘Chi?‘ condotto dal bravissimo ad amato. Com’è noto, il programma premia chi risponde al maggior numero di domande e chi arriva alla fine, rispondendo dunque a tutti i quesiti man mano sempre più complessi, vince 1 milione di euro. Nel corso delle passate edizioni soltanto 3 ...