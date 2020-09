Hogwarts Legacy ci trasporta nell'universo di Harry Potter tra nuovi dettagli e spettacolari immagini (Di giovedì 17 settembre 2020) Warner Bros. Games annuncia Hogwarts Legacy, un gioco di ruolo d'azione single-player ambientato nel Mondo Magico del 1800. I giocatori vivranno come mai prima d'ora un'inedita avventura nei panni degli studenti della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts e potranno intraprendere un viaggio pericoloso alla scoperta di una verità nascosta del Mondo Magico. nuovi dettagli e diverse immagini nel comunicato ufficiale. Sviluppato da Avalanche e pubblicato da Warner Bros. Games per l'etichetta Portkey Games, Hogwarts Legacy sarà rilasciato nel 2021 per PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, console Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e PC.Hogwarts Legacy è pervaso da una magia ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 17 settembre 2020) Warner Bros. Games annuncia, un gioco di ruolo d'azione single-player ambientato nel Mondo Magico del 1800. I giocatori vivranno come mai prima d'ora un'inedita avventura nei panni degli studenti della Scuola di Magia e Stregoneria die potranno intraprendere un viaggio pericoloso alla scoperta di una verità nascosta del Mondo Magico.e diversenel comunicato ufficiale. Sviluppato da Avalanche e pubblicato da Warner Bros. Games per l'etichetta Portkey Games,sarà rilasciato nel 2021 per PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, console Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e PC.è pervaso da una magia ...

