"Ho le prove che il Coronavirus è stato prodotto in laboratorio". Twitter le censura l'account (Di giovedì 17 settembre 2020) Aveva pubblicamente sostenuto che il Covid-19 fosse stato creato artificialmente, ora il suo account Twitter viene sospeso: a riportare la vicenda che sta coinvolgendo la virologa cinese Li-Meng Yan è il Daily Mail. La scienziata, durante un’intervista tv, aveva sostenuto che il Sars-Cov-2 sarebbe stato creato in laboratorio e avrebbe quindi un’origine artificiale.Davanti alle affermazioni, la comunità scientifica ha risposto: “Non ci sono prove”. La teoria tornata protagonista delle cronache dopo le affermazioni della virologa, infatti, al momento non troverebbe riscontro scientifico ed è già stata messa in discussione negli scorsi mesi, anche attraverso uno studio pubblicato su Nature Medicine.Ora, ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 17 settembre 2020) Aveva pubblicamente sostenuto che il Covid-19 fossecreato artificialmente, ora il suoviene sospeso: a riportare la vicenda che sta coinvolgendo la virologa cinese Li-Meng Yan; il Daily Mail. La scienziata, durante un’intervista tv, aveva sostenuto che il Sars-Cov-2 sarebbecreato ine avrebbe quindi un’origine artificiale.Davanti alle affermazioni, la comunità scientifica ha risposto: “Non ci sono”. La teoria tornata protagonista delle cronache dopo le affermazioni della virologa, infatti, al momento non troverebbe riscontro scientifico ed; già stata messa in discussione negli scorsi mesi, anche attraverso uno studio pubblicato su Nature Medicine.Ora, ...

