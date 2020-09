Higuain Juventus | ufficiale la risoluzione del contratto | confermata la minusvalenza

(Di giovedì 17 settembre 2020) Lae Gonzalosi separano ufficialmente. Il comunicato postato dalla società bianconera conferma anche ladi 18,3 milioni di Euro. L’ex centravanti del Napoli si trasferirà all‘Inter Miami dove troverà l’ex compagno di squadra, Blaise Matuidi.: il comunicatosuFootball Club S.p.A. comunica di aver risolto consensualmente ildi prestazione sportiva con il calciatore Gonzalo Gerardo. Tale operazione genera un effetto economico negativo sull’esercizio 2019/2020, pari a € 18,3 milioni, per effetto della svalutazione del valore residuo del calciatore. Leggi anche:Suarez, ...

TORINO - A un passo da Dzeko la Juve saluta Gonzalo Higuain. La rescissione consensuale, con conseguente trasferimento all’Inter Miami dell’argentino, è stata ufficializzata da un comunicato sul sito ...Adesso è ufficiale: Gonzalo Higuain ha risolto il suo contratto con la Juventus. Questo il comunicato del club bianconero: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver risolto consensualmente il co ...La nuova punta centrale per la Juventus sarà Edin Dzeko. Sarà il bosniaco a completare l’attacco dei bianconeri con Dybala e Ronaldo. Si va verso l’arrivo del romanista in bianconero nelle prossime ...