Ha 15 figli ed è di nuovo incinta: questi 16 fratellini sono legati dalla lettera ‘C’ (Di giovedì 17 settembre 2020) Una donna è la madre naturale di 15 ragazzi e attualmente lei e il marito aspettano il 16° figlio. La storia vede protagonisti una giocane coppia di Charlotte, nel North Carolina, lei Patty Hernandez, di 38 anni e suo marito Carlos di 37, e ovviamente i 15 figli avuti durante la loro storia d’amore. La coppia spende davvero una fortuna per riuscire a mantenere tutta la famiglia, considerando che soltanto di cibo le spese mensili ammontano a circa 4 mila dollari al mese (circa 3500 euro) e l’arrivo del futuro nuovo membro degli Hernandez li ha anche obbligati a cercare un nuovo veicolo, dato che ormai il loro, che contava già 16 posti a sedere, è diventato troppo piccolo. La cosa più curiosa oltre al gran quantitativo di figli, è una caratteristica che ... Leggi su virali.video (Di giovedì 17 settembre 2020) Una donna è la madre naturale di 15 ragazzi e attualmente lei e il marito aspettano il 16°o. La storia vede protagonisti una giocane coppia di Charlotte, nel North Carolina, lei Patty Hernandez, di 38 anni e suo marito Carlos di 37, e ovviamente i 15avuti durante la loro storia d’amore. La coppia spende davvero una fortuna per riuscire a mantenere tutta la famiglia, considerando che soltanto di cibo le spese mensili ammontano a circa 4 mila dollari al mese (circa 3500 euro) e l’arrivo del futuromembro degli Hernandez li ha anche obbligati a cercare unveicolo, dato che ormai il loro, che contava già 16 posti a sedere, è diventato troppo piccolo. La cosa più curiosa oltre al gran quantitativo di, è una caratteristica che ...

calabraducia : RT @Agostino35: Mio fratello opera al naso due coniugi. Il marito sorridendo: ma i nostri figli erediteranno il nostro bel naso nuovo? Pens… - mauriziocascel1 : RT @Agostino35: Mio fratello opera al naso due coniugi. Il marito sorridendo: ma i nostri figli erediteranno il nostro bel naso nuovo? Pens… - fam_cristiana : #RT @SanPaoloEditore: ?? 'Appuntamenti, non agguati' di @luigiballerini è una guida preziosa, una “mappa” per guarda… - SanPaoloEditore : ?? 'Appuntamenti, non agguati' di @luigiballerini è una guida preziosa, una “mappa” per guardare, con serenità, a qu… - 68e6cb0bac504ec : @IlContiAndrea Fatemelo dire da una donna, mamma di due tre figli, lavoratrice, con l'incubo chiusura scuole o di n… -

Ultime Notizie dalla rete : figli nuovo Gli psicologi: "Per un genitore su 5 i figli non sono pronti per i nuovi programmi scolastici" - DIRE.it Dire Tensioni in casa PD: “Non serve un pollaio, ripartiamo da zero, affidiamo il circolo a nuove generazioni, ridiamo dignità al partito”

MONREALE – Chiedono di ripartire di zero per ridare dignità alla sezione locale del partito, quel PD nel quale ancora si riconoscono, e che si sarebbe invece ridotto ad un circolo autoreferenziale. S ...

Caritas Senigallia, progetto per le povertà educative

Inizia l’anno scolastico e la nostra attenzione è rivolta principalmente ai figli dei beneficiari Caritas, che in molti casi vivono situazioni familiari complicate e sono vittime di ristrettezze econo ...

Cinema, i film da vedere nel weekend 19-20 settembre. I trailer

Ecco i film, con annessi trailer, che escono nelle sale cinematografiche italiane il 17 settembre e che rappresentano le novità per il weekend del 19-20. A seguire trovi anche le uscite di settimana s ...

MONREALE – Chiedono di ripartire di zero per ridare dignità alla sezione locale del partito, quel PD nel quale ancora si riconoscono, e che si sarebbe invece ridotto ad un circolo autoreferenziale. S ...Inizia l’anno scolastico e la nostra attenzione è rivolta principalmente ai figli dei beneficiari Caritas, che in molti casi vivono situazioni familiari complicate e sono vittime di ristrettezze econo ...Ecco i film, con annessi trailer, che escono nelle sale cinematografiche italiane il 17 settembre e che rappresentano le novità per il weekend del 19-20. A seguire trovi anche le uscite di settimana s ...