Guerra alle baraccopoli abusive. A Roma la Raggi risale sulla ruspa. Demolite 27 abitazioni nel campo rom La Barbuta. Ripristinata la legalità ignorata da tutti per anni (Di giovedì 17 settembre 2020) Alla fine sulla ruspa a Roma c'è sempre e solo la sindaca Virginia Raggi. Prima con gli abbattimenti delle abitazioni abusive del potente clan Casamonica e ora con le demolizioni delle baracche del campo rom La Barbuta, infinite volte al centro di indagini e polemiche per i roghi tossici appiccati per recuperare rame dai fili elettrici rubati. Matteo Salvini ha parlato tanto di ruspa ma, come i suoi precedessori di centrodestra e i suoi avversari di centrosinistra, per riportare realmente la legalità, oltre a qualche foto utile sui social, non ha fatto niente. La sindaca pentastellata sta facendo i fatti. L'INTERVENTO. Ieri la Raggi ha dato il via all'abbattimento di 27 baracche ...

