Groningen, Robben non demorde dopo l'infortunio: "Pensavo peggio, lavoro per tornare" (Di giovedì 17 settembre 2020) Non era stato un ritorno da incornciare per Arjen Robben al Groningen. Prima gara ufficiale e soli 29 minuti di gioco per via di un problema al bicipite femorale. Tanto spavento per l'ex stella del Bayern Monaco tornato nella squadra dove aveva debuttato e dove è cresciuto prima del grande salto nel calcio che conta. Parlando a NOS, l'olandese ha rassicurato sulle sue condizioni e non solo...Robben: "Pensavo peggio. lavoro per tornare"caption id="attachment 990663" align="alignnone" width="358" Robben (instagram Groningen)/caption"Avevo paura del peggio", ha spiegato Robben. "Fortunatamente non c'è stato alcun problema ai muscoli: nessuno strappo. Questo è incoraggiante. Lavorerò ancora molto duramente per ...

