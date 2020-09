Grecia, in arrivo “Janos”. Il Paese allertato dall’emergenza maltempo (Di giovedì 17 settembre 2020) La Grecia sarà fortemente colpita da forti venti e forti piogge. Questo a causa dell’uragano mediterraneo che raggiungerà il Paese. La Protezione Civile ha dato alcune direttive In Grecia è in arrivo un potente ciclone. Mercoledì pomeriggio si è tenuta, presso la Segreteria Generale della Protezione Civile, una riunione straordinaria per prendere provvedimenti e far fronte al previsto maltempo “Janos”, che sarà particolarmente grave e che colpirà il Paese con forti venti e forti piogge. In un briefing di emergenza ai cittadini, il vice ministro della Protezione Civile, Hardalias ha dato tre istruzioni specifiche: Coloro che si trovano in aree che sono state allagate in passato, o nelle vicinanze che hanno torrenti ... Leggi su zon (Di giovedì 17 settembre 2020) Lasarà fortemente colpita da forti venti e forti piogge. Questo a causa dell’uragano mediterraneo che raggiungerà il. La Protezione Civile ha dato alcune direttive Inè inun potente ciclone. Mercoledì pomeriggio si è tenuta, presso la Segreteria Generale della Protezione Civile, una riunione straordinaria per prendere provvedimenti e far fronte al previsto“Janos”, che sarà particolarmente grave e che colpirà ilcon forti venti e forti piogge. In un briefing di emergenza ai cittadini, il vice ministro della Protezione Civile, Hardalias ha dato tre istruzioni specifiche: Coloro che si trovano in aree che sono state allagate in passato, o nelle vicinanze che hanno torrenti ...

MiAirports : Secondo l'ordinanza del Ministero della Salute del 12/08 chi ha soggiornato/transitato in Croazia, Grecia, Malta e… - quartomiglio : RT @ISPRA_Press: E' in arrivo #Medicane, #ciclone mediterraneo che sta passando dal Mar #Ionio, dove previsti forti… - solovelanet : Allerta meteo, in arrivo un Medicane di particolare violenza - ARPALazio : RT @ISPRA_Press: E' in arrivo #Medicane, #ciclone mediterraneo che sta passando dal Mar #Ionio, dove previsti forti venti con onde oltre i… - danieledann1 : ?? #Medicane: Allarme in #Grecia per l'arrivo del ciclone tropicale con venti fortissimi e pioggia intensa. Emessa a… -

Ultime Notizie dalla rete : Grecia arrivo Grecia, in arrivo “Janos”. Il Paese allertato dall’emergenza maltempo ZON.it Allerta meteo, in arrivo un Medicane di particolare violenza

Per oggi è previsto l’arrivo sulla Grecia di un forte Medicane, un ciclone Mediterraneo con venti oltre i 65 nodi e onde sino a 10 metri Atene (Grecia) – Per oggi è previsto sul Mar Ionio meridionale ...

Ultimo fine settimana di vera estate: ciclone in azione nello Ionio. Weekend tra caldo e temporali. Le previsioni

Prepariamoci a vivere l’ultimo fine settimana di vera estate. E sarà l’ultimo per due motivi; il primo è che le temperature che assaporeremo sabato e domenica saranno ancora tipicamente estive, cosa c ...

Covid: a Venezia test per i voli da Sardegna, è polemica

(ANSA) - CAGLIARI, 17 SET - Fa discutere sui social la foto, ormai diventata virale, del cartello sistemato all'uscita degli arrivi nell'aeroporto di Venezia con il quale viene indicata l'area test co ...

Per oggi è previsto l’arrivo sulla Grecia di un forte Medicane, un ciclone Mediterraneo con venti oltre i 65 nodi e onde sino a 10 metri Atene (Grecia) – Per oggi è previsto sul Mar Ionio meridionale ...Prepariamoci a vivere l’ultimo fine settimana di vera estate. E sarà l’ultimo per due motivi; il primo è che le temperature che assaporeremo sabato e domenica saranno ancora tipicamente estive, cosa c ...(ANSA) - CAGLIARI, 17 SET - Fa discutere sui social la foto, ormai diventata virale, del cartello sistemato all'uscita degli arrivi nell'aeroporto di Venezia con il quale viene indicata l'area test co ...