Gravina: «Mancini rinnoverà. Playoff? Le squadre che vincono sempre hanno paura» (Di giovedì 17 settembre 2020) Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport: queste le sue parole Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport. Queste le sue parole. Mancini – «Il ciclo che ha aperto va ben oltre il dicembre 2022. Firma prima degli Europei? Certo, non serve aspettare, bisogna stringere i tempi». RUOLO DI LIPPI – «Chiariamo: il calcio italiano ha rispetto per chi l’ha fatto grande. E non possiamo dimenticare Marcello Lippi: la nostra federazione ha già inserito grandi campioni nei suoi ranghi, a un certo punto ci sarà spazio anche per un allenatore che ha vinto un Mondiale. Ma a oggi non è una priorità. Frenata per colpa di Mancini? Dato che non c’era ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 settembre 2020) Gabriele, presidente della FIGC, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport: queste le sue parole Gabriele, presidente della FIGC, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport. Queste le sue parole.– «Il ciclo che ha aperto va ben oltre il dicembre 2022. Firma prima degli Europei? Certo, non serve aspettare, bisogna stringere i tempi». RUOLO DI LIPPI – «Chiariamo: il calcio italiano ha rispetto per chi l’ha fatto grande. E non possiamo dimenticare Marcello Lippi: la nostra federazione ha già inserito grandi campioni nei suoi ranghi, a un certo punto ci sarà spazio anche per un allenatore che ha vinto un Mondiale. Ma a oggi non è una priorità. Frenata per colpa di? Dato che non c’era ...

Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? ?? L’incoraggiamento di #Gravina a #Zaniolo: “Forza Nicolò, ti aspettiamo per l’Europeo!” La notizia… - cmdotcom : Figc, #Gravina: '#Mancini avrà il rinnovo e i club non ostacolino la #Nazionale. Voglio una #SerieA a 3 fasi coi… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Gravina: 'Rinnovo Mancini prima degli Europei. Attriti per Lippi? Equivocato un pranzo' - news24_napoli : Corriere dello Sport, parla Gravina: “A Mancini un contratto più lungo… - TuttoMercatoWeb : Gravina: 'Rinnovo Mancini prima degli Europei. Attriti per Lippi? Equivocato un pranzo' -