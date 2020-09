Gravina | «I danni ci saranno Un calcio senza pubblico si vende male»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 17 settembre 2020) Il presidente della FIGC Gabrieleè intervenuto in esclusiva ai microfoni del Corriere dello Sport. Ecco le sue dichiarazioni Il presidente della FIGC Gabrieleè intervenuto in esclusiva ai microfoni del Corriere dello Sport. Ecco le sue dichiarazioni sul: «Ici, la FIFA parla di 14 miliardi di dollari. L’Italia fa parte del sistema, le nostre stime sono pesanti. Il botteghino vale per il 15 per cento dei ricavi, il suo taglio parziale farà più magre le casse. Gli sponsor sono crollati: luglio, agosto e settembre sono andati in bianco. Unsi. Non chiediamo soldi, ...