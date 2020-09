Gravina: “Al lavoro per nuovo format campionato. Tifosi? Assenza pesante per i club” (Di giovedì 17 settembre 2020) Gabriele Gravina sulla situazione del calcio italiano Da una possibile riforma del campionato all’Assenza dei Tifosi nello stadio. Sono solamente due degli argomenti trattati dal presidente della FIGC Gabriele Gravina nell’intervista concessa al Corriere dello Sport in edicola oggi. Ritorno dei Tifosi sugli spalti. Perché, secondo lei, il calcio viene sempre dopo? “Voglio fare autocritica. Dobbiamo riconquistare un ruolo sociale. Far comprendere ciò che rappresentiamo, in senso economico, civile, valoriale. Finora a rappresentarci sono stati i nostri difetti e le nostre criticità. Il risultato ottenuto riaprendo il campionato a giugno, senza contraccolpi epidemiologici, è un grande punto a nostro vantaggio. ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 17 settembre 2020) Gabrielesulla situazione del calcio italiano Da una possibile riforma delall’deinello stadio. Sono solamente due degli argomenti trattati dal presidente della FIGC Gabrielenell’intervista concessa al Corriere dello Sport in edicola oggi. Ritorno deisugli spalti. Perché, secondo lei, il calcio viene sempre dopo? “Voglio fare autocritica. Dobbiamo riconquistare un ruolo sociale. Far comprendere ciò che rappresentiamo, in senso economico, civile, valoriale. Finora a rappresentarci sono stati i nostri difetti e le nostre criticità. Il risultato ottenuto riaprendo ila giugno, senza contraccolpi epidemiologici, è un grande punto a nostro vantaggio. ...

FIGC : Addio Dottor #Fini. Se n'è andato a 92 anni Fino Fini, medico degli #Azzurri dal 1962 al 1982 e direttore di… - capuanogio : Il presidente #Gravina al #CorSport: sto lavorando a un modello di campionato in tre fasi e che finisca con una Fin… - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? ?? L’incoraggiamento di #Gravina a #Zaniolo: “Forza Nicolò, ti aspettiamo per l’Europeo!” La notizia… - NonConoscoVG : Gravina: “Sto lavorando per una Serie A a tre fasi, con una final eight per aggiudicarsi lo Scudetto, ma non riusci… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Gravina: «Lavoro a una Final Eight per assegnare il titolo»: Il presidente della FIGC, Gabriel… -

Ultime Notizie dalla rete : Gravina “Al Il Taranto frana con il Gravina (0-3) Corriere di Taranto