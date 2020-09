Grande Fratello Vip, Mario Balotelli replica alle dichiarazioni di Dayane Mello: "Bugie" (Di giovedì 17 settembre 2020) Super Mario non ci sta e sbotta su Instagram dopo le parole della sua ex fidanzata al Grande Fratello Vip: "Lasciatemi in pace". Leggi su comingsoon (Di giovedì 17 settembre 2020) Supernon ci sta e sbotta su Instagram dopo le parole della sua ex fidanzata alVip: "Lasciatemi in pace".

repubblica : Fausto Leali a 'Il Grande Fratello Vip': 'Mussolini? Ha fatto tante cose buone'. e i social non perdonano [aggiorna… - GrandeFratello : Commentate tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I tweet/meme più belli e divertenti s… - HuffPostItalia : Il Commissario Montalbano (in replica) batte il Grande Fratello VIP - ZzuCicciu : RT @FabrizioRira: Pultroppo la visione della maggior parte degli italiani si forma sul grande fratello e su una informazione faziosa.....no… - icemastromatteo : RT @Anpinazionale: 'Non abbiamo nulla da dire, se non che conoscere la storia può evitare brutte figure'. Così l'Anpi nazionale commenta al… -