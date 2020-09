Grande Fratello Vip, Flavia Vento piange chiusa in hotel perché non ha ancora rivisto i cani (Di giovedì 17 settembre 2020) Non c'è pace per la showgirl romana. La produzione le impedisce di tornare a casa dopo l'addio al Gf Vip Leggi su comingsoon (Di giovedì 17 settembre 2020) Non c'è pace per la showgirl romana. La produzione le impedisce di tornare a casa dopo l'addio al Gf Vip

HuffPostItalia : Il Commissario Montalbano (in replica) batte il Grande Fratello VIP - Corriere : GF Vip 2020: il reality battuto da Montalbano (in replica). È il peggior debutto di se... - repubblica : Fausto Leali a 'Il Grande Fratello Vip': 'Mussolini? Ha fatto tante cose buone'. e i social non perdonano [aggiorna… - apicella57 : RT @brigitte_gio: Grande fratello, Temptation Island, Uomini e donne.... la potenza di fuoco di Mediaset per contribuire al rincoglioniment… - brigitte_gio : Grande fratello, Temptation Island, Uomini e donne.... la potenza di fuoco di Mediaset per contribuire al rincoglionimento del Paese. -