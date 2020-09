Grande Fratello Vip, Flavia Vento perde la pazienza: “Lo denuncio che schifo” (Di giovedì 17 settembre 2020) Volano stracci tra Flavia Vento e Amedeo Venza. Quest’ultimo, presentatore e blogger come si apprende dai suoi profili social, avrebbe dichiarato in una diretta Instagram di aver raggiunto telefonicamente la Vento dopo la decisione di abbandonare il Grande Fratello Vip appena poco dopo l’inizio del reality. Per Venza la Vento, dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip, non sarebbe tornata immediatamente a casa ma avrebbe soggiornato in un hotel. Venza e la verità sul dopo GF Vip 5 di Flavia Vento “Amedeo Venza – tuona Flavia Vento su Twitter – non so chi sia“. Sono queste le parole con cui la già ormai ex-gieffina ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 17 settembre 2020) Volano stracci trae Amedeo Venza. Quest’ultimo, presentatore e blogger come si apprende dai suoi profili social, avrebbe dichiarato in una diretta Instagram di aver raggiunto telefonicamente ladopo la decisione di abbandonare ilVip appena poco dopo l’inizio del reality. Per Venza la, dopo l’uscita dalVip, non sarebbe tornata immediatamente a casa ma avrebbe soggiornato in un hotel. Venza e la verità sul dopo GF Vip 5 di“Amedeo Venza – tuonasu Twitter – non so chi sia“. Sono queste le parole con cui la già ormai ex-gieffina ...

