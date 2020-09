Grande Fratello Vip | Flavia Vento | ecco cosa è accaduto dolo l’abbandono della casa

Leggi su controcopertina

(Di giovedì 17 settembre 2020)abbandona ladelVip dopo 24 ore di permanenza Consorpresaha deciso di abbandonare ilVip e ritornare a. Dopo 24 di permanenza l’ex moha voluto salutare i propri amici, dopo una crisi di panico. Il motivo? Troppola nostalgia per i suoi cani. La decisione ha sollevato tante reazioni sia tra gli inquilini che tra il pubblico dello show, che si è riversato sui social per commentare la vicenda. A quanto pare, però, il suo strano comportamento sta continuano a far discutere. Infatti, la giovane non è tornata a, facendo ‘perdere le ...