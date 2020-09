Grande Fratello Vip | Fausto Leali shock | “Mussolini ha fatto cose buone” | chiesta la squalifica

Leggi su sportface

(Di giovedì 17 settembre 2020)Vip nella bufera per via di uno dei suoi concorrenti più famosi, vale a dire il noto cantante. Il “negro bianco”, 75 anni, ha pronunciato delle parole che non sono sfuggite ai tanti che seguono live la casa per ventiquattrore su ventiquattro, e la regia non c’ha messo una pezza in tempo: “Mussolini hadelleper l’umanità, le pensioni per esempio, ma poi è andato con Hitler, che nella storia era un fan di Mussolini”. In molti chiedono lae la denuncia dell’interprete per apologia del fascismo.