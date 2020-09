Grande Fratello Vip, Dayane Mello è ancora innamorata di Mario Balotelli? "L'ho amato, ho ancora dei sentimenti" (Di giovedì 17 settembre 2020) Dayane Mello è ancora innamorata di Mario Balotelli? è quanto sembra, stando alle confidenze della modella sudamericana al Fratello del calciatore, Enock Barwuah. Il ragazzo e Dayane sono tra i concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip e hanno modo di parlare e confrontarsi quotidianamente, anche sui vecchi amori della ragazza. Tra i compagni di Dayane, anche Mario Balotelli, attaccante del Brescia, con cui in passato la donna ha vissuto momenti d'amore.Nelle scorse ore, Dayane Mello ha parlato ai compagni di gioco della storia con Mario ... Leggi su blogo (Di giovedì 17 settembre 2020)di; quanto sembra, stando alle confidenze della modella sudamericana aldel calciatore, Enock Barwuah. Il ragazzo esono tra i concorrenti della quinta edizione delVip e hanno modo di parlare e confrontarsi quotidianamente, anche sui vecchi amori della ragazza. Tra i compagni di, anche, attaccante del Brescia, con cui in passato la donna ha vissuto momenti d'amore.Nelle scorse ore,ha parlato ai compagni di gioco della storia con...

