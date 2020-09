Grande Fratello Vip 5, Flavia Vento spiega: "Ho abbandonato tutti i reality per i miei cani" (Di giovedì 17 settembre 2020) Flavia Vento, a un giorno dalla frettolosa uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 5, ha spiegato che questo, come gli altri abbandoni dei reality, sono dovuti all'affetto per i suoi 7 cani. L'abbandono da parte di Flavia Vento della casa del Grande Fratello Vip 5 ha battuto ogni record di velocità ma non è stata una vera sorpresa, perchè è ormai famosa per aver lasciato tutti i reality a cui ha partecipato in passato prima del tempo. È innegabile infatti che, sui social, dopo la prima reazione di incredulità, tanti abbiano semplicemente iniziato a sorridere del gesto di Flavia Vento, ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 17 settembre 2020), a un giorno dalla frettolosa uscita dalla casa delVip 5, hato che questo, come gli altri abbandoni dei, sono dovuti all'affetto per i suoi 7. L'abbandono da parte didella casa delVip 5 ha battuto ogni record di velocità ma non è stata una vera sorpresa, perchè è ormai famosa per aver lasciatoa cui ha partecipato in passato prima del tempo. È innegabile infatti che, sui social, dopo la prima reazione di incredulità, tanti abbiano semplicemente iniziato a sorridere del gesto di, ...

