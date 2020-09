GP Emilia Romagna, Valentino Rossi: "Voglio lottare ancora per il podio" (Di giovedì 17 settembre 2020) ROMA - " Sono contento che abbiamo un'altra gara qui a Misano. La scorsa settimana sono stato vicino al podio, la gara è durata solo un giro di troppo" . Lo ha detto Valentino Rossi proiettandosi al ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 17 settembre 2020) ROMA - " Sono contento che abbiamo un'altra gara qui a Misano. La scorsa settimana sono stato vicino al, la gara è durata solo un giro di troppo" . Lo ha dettoproiettandosi al ...

repubblica : Covid, test gratis in farmacia per alunni e genitori in Emilia-Romagna - SkySportMotoGP : ?? @ValeYellow46 ci crede: 'La vetta del Mondiale è molto vicina, voglio il podio a Misano' #EmiliaRomagnaGP… - repubblica : Covid, test gratis in farmacia per alunni e genitori in Emilia-Romagna [aggiornamento delle 10:41] - DanFrancesconi : RT @Cisl_ER: Domani #18settembre #CgilCislUil in piazza per #Ripartiredallavoro. In Emilia Romagna appuntamento alle 10.30 in piazza Nettun… - Nutizieri : Coronavirus in Emilia-Romagna, Vasco Rossi scatenato contro i negazionisti -