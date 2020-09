Gorgonzola, Giana al settimo anno di serie C: "Siamo ancora qui. Pronti a lottare" (Di giovedì 17 settembre 2020) Gorgonzola, Milano,, 17 settembre 2020 - "Siamo ancora qui . Abbiamo perso la categoria ai playout, l'abbiamo ritrovata attraverso la riammissione. Ringrazio il presidente Oreste Bamonte : senza di ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 17 settembre 2020), Milano,, 17 settembre 2020 - "qui . Abbiamo perso la categoria ai playout, l'abbiamo ritrovata attraverso la riammissione. Ringrazio il presidente Oreste Bamonte : senza di ...

MicheleTossani : RT @UggeriRoberto: Un caso più unico che raro! Cesare Albè da 26 stagioni allena la Giana (squadra di Gorgonzola, che milita in serie C): p… - UggeriRoberto : Un caso più unico che raro! Cesare Albè da 26 stagioni allena la Giana (squadra di Gorgonzola, che milita in serie… -

Ultime Notizie dalla rete : Gorgonzola Giana Giana: presentate le nuove maglie Prima la Martesana tra meno di un mese

Calcio. Varati ieri pomeriggio i calendari della terza serie. S’inizierà il 27 settembre in casa contro la Giana. Alla quarta giornata la trasferta più attesa, replica a febbraio al Rigamonti-Ceppi. D ...

Amichevole – Al Vismara Milan Primavera batte 3-2 la Giana Erminio

Le reti tutte nel primo tempo firmate da Frigerio, Tonin e Olzer. Nella ripresa la formazione di Gorgonzola accorcia le distanze portandosi sul 3-2 finale grazie alle reti di Ferrario e De Maria. Ammi ...

Mister Cesare Albè insegue sir Ferguson: da 26 anni sulla stessa panchina

Anche nello spietato mondo del calcio dove, si sa, le bandiere non esistono più, c’è spazio per una storia che assomiglia a una favola. Quella della As Giana Erminio, la squadra di calcio di Gorgonzol ...

Calcio. Varati ieri pomeriggio i calendari della terza serie. S’inizierà il 27 settembre in casa contro la Giana. Alla quarta giornata la trasferta più attesa, replica a febbraio al Rigamonti-Ceppi. D ...Le reti tutte nel primo tempo firmate da Frigerio, Tonin e Olzer. Nella ripresa la formazione di Gorgonzola accorcia le distanze portandosi sul 3-2 finale grazie alle reti di Ferrario e De Maria. Ammi ...Anche nello spietato mondo del calcio dove, si sa, le bandiere non esistono più, c’è spazio per una storia che assomiglia a una favola. Quella della As Giana Erminio, la squadra di calcio di Gorgonzol ...