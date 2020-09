Golden Gala a Roma, record del mondo per Duplantis nel salto con l’asta. Primato italiano per Crippa sui 3000 metri (Di giovedì 17 settembre 2020) Golden Gala a Roma. record del mondo per Duplantis nel salto con l’asta. Battuto il Primato di Sergey Bubka. Roma – Al Golden Gala di Roma si è scritta una pagina di storia. Il ventenne svedese Armand Duplantis nel salto con l’asta è riuscito a raggiungere quota 6.15 metri, migliorando il Primato mondiale di un mito come Sergey Bubka che si era fermato a 6.14. Una prestazione fantastica per il giovane atleta che è riuscito a confermare i risultati visti durante le gare indoor. Per lui si tratta di un risultato destinato a migliorare in futuro con Tokyo che potrebbe essere il ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 17 settembre 2020)delpernelcon l’asta. Battuto ildi Sergey Bubka.– Aldisi è scritta una pagina di storia. Il ventenne svedese Armandnelcon l’asta è riuscito a raggiungere quota 6.15, migliorando ilmondiale di un mito come Sergey Bubka che si era fermato a 6.14. Una prestazione fantastica per il giovane atleta che è riuscito a confermare i risultati visti durante le gare indoor. Per lui si tratta di un risultato destinato a migliorare in futuro con Tokyo che potrebbe essere il ...

