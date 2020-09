Golden Gala a Roma | mai nessuno così in alto | Duplantis firma il record del mondo del salto con l’asta | superato Bubka

(Di giovedì 17 settembre 2020) Aveva giài 6,18 metri, ma al chiuso.invece era mai saltato così inall’aperto: il ventenne svedese ArmandalPietro Mennea 2020 difissa a 6,15 metri il nuovo sensazionaledelnel scon l’asta.un mostro sacro come Sergey: ildell’ucraino, raggiunto il 31 luglio 1994 a Sestriere, resisteva da 26 anni.celebra con il nuovo primato la tappa italiana della Wanda Diamond League. Il ventenne svedese nella stagione indoor aveva fatto impennare il primato dela 6,18 e impressiona anche allo Stadio Olimpico ...

Eurosport_IT : DUPLANTIS NELLA STORIA ??? Lo svedese fa registrare il nuovo record del mondo nel salto con l'asta al Golden Galà d… - SkySport : ULTIM'ORA ATLETICA Record del mondo salto con asta all'aperto per Duplantis Lo svedese ha saltato 6,15 m al Golden… - Agenzia_Ansa : #GoldenGala, #Duplantis record mondiale di salto con l'asta con 6.15. Lo svedese batte il primato di Bubka del 1994… - andreariscassi : RT @RaiSport: ?? #GoldenGala: #Crippa show, record italiano anche nei 3.000 Il precedente record italiano era di #DiNapoli e resisteva dal 1… - nienteluigi : RT @Adnkronos: Golden Gala, primato italiano nei 3mila metri per Crippa -

Ultime Notizie dalla rete : Golden Gala

Filippo Tortu conquista il terzo tempo nei 100 metri del Golden Gala dietro il sudafricano Simbine (9''96) e l'ivoriano Cissé (10''04). Per il velocista azzurro un tempo ancora sotto i 10'' (10''09), ...Dopo il record nei 10.000 e quello nei 5.000 stabilito a Ostrava, il trentino Yeman Crippa incanta anche l'Olimpico e al Golden Gala con 7'38"27 si prende anche il primato italiano nei 3.000 metri. Il ...Allo Stadio Olimpico di Roma è andato in scena una spettacolare edizione del Golden Gala, penultima tappa della Diamond League 2020 di atletica leggera. Non c’era il pubblico sugli spalti, ma lo show ...