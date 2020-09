Gli Stati Uniti non riprendono le sperimentazioni del vaccino di Oxford (Di giovedì 17 settembre 2020) Le autorità americane chiedono un supplemento di indagine per capire l'origine dei sintomi riferiti da una donna sottoposta ai test. Negli Usa sono arruolati 30mila dei 50mila volontari totali dei trial clinici. L'università inglese risponde con un comunicato in cui dichiara... Leggi su repubblica (Di giovedì 17 settembre 2020) Le autorità americane chiedono un supplemento di indagine per capire l'origine dei sintomi riferiti da una donna sottoposta ai test. Negli Usa sono arruolati 30mila dei 50mila volontari totali dei trial clinici. L'università inglese risponde con un comunicato in cui dichiara...

Ultime Notizie dalla rete : Gli Stati Gli Stati Uniti non riprendono le sperimentazioni del vaccino di Oxford La Repubblica San Giorgio a Cremano, al via la manutenzione della videosorveglianza

“Cari concittadini, sono in corso gli interventi di manutenzione del sistema di videosorveglianza su tutto il territorio. I tecnici stanno effettuando controlli sulle telecamere ed intervenendo su que ...

Due fotoreporter arrestati in Bielorussia

In Bielorussia sono ormai settimane che si manifesta contro i risultati delle elezioni presidenziali del 9 agosto che hanno visto trionfare il presidente uscente Lukashenko. Secondo l’opposizione, inf ...

Problemi col trasporto studenti da Bagolino

Si sono verificati dei problemi per il trasporto degli studenti di Bagolino, diretti all'Istituto Polivalente di Idro. L'autobus della Sia delle ore 7.20 che trasportava gli studenti da Bagolino a Idr ...

