Giulia De Lellis ha già dimenticato Andrea Damante | ecco la nuova fiamma

Leggi su tpi

(Di giovedì 17 settembre 2020)Deha giàlaBeccata in centro a Milano, in un ristorante a cena con il rampollo della famiglia Beretta, Carlo.Desembrerebbe aver già archiviato la parentesi. I due si erano conosciuti durante il programma di Uomini e Donne, si erano fidanzati e lasciati, poi rifidanzati (durante la quarantena il settimanale Chi li aveva paparazzati insieme) e infine lasciati di nuovo, questa volta però in modo pacifico (quindi non uscirà un secondo volume sulle corna) stando a quando dichiarato dall’influencer. Soltanto pochi giorni fa, era stata proprio la De ...