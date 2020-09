Giro d’Italia 2020: Dynamo Camp sarà il charity partner (Di giovedì 17 settembre 2020) Sarà la onlus Dynamo Camp il charity partner del 103° Giro d’Italia, in programma dal 3 al 25 ottobre. La onlus che da ormai 14 anni assiste gratuitamente i giovani con patologie gravi e le rispettive famiglie sarà presente in ogni singola tappa con la propria Radio (Radio Dynamo), dando la possibilità ai bambini di mettersi nei panni di uno speaker o di un deejay e di provare le emozioni che offre un programma radiofonica. Un’attività finalizzata ad aumentare la fiducia nelle proprie capacità e che si ricollega all’obiettivo principale di Dynamo Camp, vale a dire regalare ai bambini e alle loro famiglie felicità e normalità. Inoltre, uno degli scopi di questa ... Leggi su sportface (Di giovedì 17 settembre 2020) Sarà la onlusildel 103°d’Italia, in programma dal 3 al 25 ottobre. La onlus che da ormai 14 anni assiste gratuitamente i giovani con patologie gravi e le rispettive famiglie sarà presente in ogni singola tappa con la propria Radio (Radio), dando la possibilità ai bambini di mettersi nei panni di uno speaker o di un deejay e di provare le emozioni che offre un programma radiofonica. Un’attività finalizzata ad aumentare la fiducia nelle proprie capacità e che si ricollega all’obiettivo principale di, vale a dire regalare ai bambini e alle loro famiglie felicità e normalità. Inoltre, uno degli scopi di questa ...

giroditalia : The beauties of 2020 Giro d'Italia. Stage 3: Enna - Etna (Linguaglossa Piano Provenzana). | Le bellezze del Giro d'… - poliziadistato : #ELisaLongoBorghini è la prima maglia rosa del #GiroRosa2020. L'olimpionica delle #Fiammeoro ????? ha vinto la crono… - Lorezo39800651 : Salve, mi chiedevo , vista la grande partecipazione popolare a tutti i Tour, se anche negli USA, esiste una manifes… - brindisilibera : New post (BRINDISI.Lavori ed interventi per il Giro d’Italia) has been published on Brindisi Libera -… - brindisilibera : New post (BRINDISI.Lavori ed interventi per il Giro d’Italia) has been published on Brindisi Libera -… -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia 16-09 - A3: chiusura uscite Torre Annunziata sud Trasporti-Italia.com