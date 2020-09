Giornata nazionale per la sicurezza delle cure, Ospedale Betania illuminato di arancione (Di giovedì 17 settembre 2020) Infopoint sulla prevenzione delle infezioni, distribuzione gratuita di confezioni gel idroalcolico e facciata illuminata di arancione. Sono le iniziative messe in campo dall’Ospedale Evangelico Betania di Napoli per la Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita che ci celebra domani 17 settembre in contemporanea al “World patient safety day”. “Il corretto lavaggio delle mani, tornato fortemente alla ribalta a causa della pandemia, risulta essere una delle prime e più efficaci misure di prevenzione per bloccare la diffusione delle malattie infettive, ma nonostante questa certezza e la continua propaganda ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 17 settembre 2020) Infopoint sulla prevenzioneinfezioni, distribuzione gratuita di confezioni gel idroalcolico e facciata illuminata di. Sono le iniziative messe in campo dall’Evangelicodi Napoli per laper lae della persona assistita che ci celebra domani 17 settembre in contemporanea al “World patient safety day”. “Il corretto lavaggiomani, tornato fortemente alla ribalta a causa della pandemia, risulta essere unaprime e più efficaci misure di prevenzione per bloccare la diffusionemalattie infettive, ma nonostante questa certezza e la continua propaganda ...

MinisteroSalute : Domani, dalle 10:30 alle 13:30, evento in diretta sui canali Facebook e YouTube per la 2° “Giornata nazionale per l… - enpaonlus : Ente Nazionale Protezione Animali - GiuseppeConteIT : Oggi è stata una giornata impegnativa. Di ritorno da un’intensa visita a Beirut mi sono fermato a Modena, ospite de… - CislNazionale : RT @CislPuglia: Per #Ripartiredallavoro anche in Puglia c'è la necessità di sostenere un cambio di passo sollecitato da #CgilCislUil al Gov… - AntonelloPicc : RT @CislPuglia: Per #Ripartiredallavoro anche in Puglia c'è la necessità di sostenere un cambio di passo sollecitato da #CgilCislUil al Gov… -