Gigi D'Alessio e Carmela la verità sul divorzio: "mio marito con il successo…"

Gigi D'Alessio e Carmela, la verità dopo anni: "Il successo ci ha rovinato" A distanza di anni, la prima moglie di Gigi D'Alessio, Carmela Barbato è tornata a parlare delle cause che hanno portato alla fine del loro matrimonio. Prima di Anna Tatangelo, infatti, nella vita del cantante c'era lei, Carmela, da cui aveva avuto tre figli. I due si erano innamorati da giovanissimi. Lui era agli inizi della sua carriera; In un'intervista del 2009, ai microfoni di Alda D'Eusanio, Carmela aveva dichiarato che la loro vita era serena, e si sono sposati appena

