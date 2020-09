GFVip, Patrizia De Blanck senza vestiti per sbaglio a Pomeriggio Cinque (Di giovedì 17 settembre 2020) Il Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini, è iniziato da meno di una settimana e già sta scatenando il caos. In meno di sette giorni, Flavia Vento ha abbandonato la casa a causa della forte mancanza dei suoi cani, Elisabetta Gregoraci non entrerà venerdì per motivi personali e Tommaso Zorzi ha dovuto momentaneamente abbandonare … L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 17 settembre 2020) Il Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini, è iniziato da meno di una settimana e già sta scatenando il caos. In meno di sette giorni, Flavia Vento ha abbandonato la casa a causa della forte mancanza dei suoi cani, Elisabetta Gregoraci non entrerà venerdì per motivi personali e Tommaso Zorzi ha dovuto momentaneamente abbandonare … L'articolo

trash_italiano : #GFVIP: Patrizia De Blanck si spoglia in diretta davanti alle telecamere durante il collegamento con #Pomeriggio5 [… - trash_italiano : Signori autori, io per la prima puntata avrei rinchiuso insieme Patrizia De Blanck e Denis Dosio. #GFVIP - trash_italiano : La risata di Patrizia De Blanck è ora un meme vocale sull'APP Trash Italiano ?? #GFVIP - TINI_SCICLI : RT @GF_diretta: Cambio d'abito in diretta: il nudo di Patrizia De Blanck è integrale #GrandeFratelloVip #GFVIP - freetwoforce : RT @magicawaitsforu: Patrizia il giorno 0: non ti saluto stronz0! Vaffancul0! Patrizia il giorno 2: ditegli che mi manca. Tommy. Amore fat… -