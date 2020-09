GF Vip, Dayane Mello confessa di provare qualcosa per l’ex Mario Balotelli. Il calciatore sbotta: «Basta parlare di me a vanvera anche nella casa» (Di giovedì 17 settembre 2020) Dayane Mello - GFVIP (per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy) nella casa del Grande Fratello Vip si parla di Mario Balotelli non soltanto per via del fratello Enock Barwuah ma anche per il flirt che ha avuto, ben 12 anni fa, con la gieffina Dayane Mello. Nelle scorse ore, la modella si è infatti lasciata andare ad alcune dichiarazioni sulla sua frequentazione con il calciatore che sembrerebbero aver infastidito parecchio il diretto interessato. Durante un dialogo con Enock e gli altri compagni di gioco, Dayane ha parlato della sua conoscenza con Balotelli, dichiarando di provare ancora qualcosa (!) per ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 17 settembre 2020)- GFVIP (per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)del Grande Fratello Vip si parla dinon soltanto per via del fratello Enock Barwuah maper il flirt che ha avuto, ben 12 anni fa, con la gieffina. Nelle scorse ore, la modella si è infatti lasciata andare ad alcune dichiarazioni sulla sua frequentazione con ilche sembrerebbero aver infastidito parecchio il diretto interessato. Durante un dialogo con Enock e gli altri compagni di gioco,ha parlato della sua conoscenza con, dichiarando diancora(!) per ...

gossipblogit : Grande Fratello Vip, Dayane Mello è ancora innamorata di Mario Balotelli? 'L'ho amato, ho ancora dei sentimenti' - IsaeChia : #GfVip5, DayaneMello ancora sotto un treno per #MarioBalotelli: le sue dichiarazioni e la replica di lui (che poi c… - toysblogit : Grande Fratello Vip, Dayane Mello è ancora innamorata di Mario Balotelli? 'L'ho amato, ho… - Affaritaliani : Grande Fratello Vip 5, Gregoraci in lingerie red passion. Dayane Mello in doccia. Gf Vip 5 news… - Affaritaliani : Grande Fratello Vip 5, DAYANE MELLO: DOCCIA SEXY E MESSAGGIO A BALOTELLI -