GF Vip: a Pomeriggio Cinque in onda per sbaglio le immagini di Patrizia De Blanck senza vestiti (foto) (Di giovedì 17 settembre 2020) Patrizia De Blanck come mamma l'ha fatta in onda per sbaglio. Ecco che cosa è successo nel programma di Barbara D'Urso GF Vip: Patrizia De Blanck, incidente dalla regia Patrizia De Blanck è già una grande protagonista della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Già nel momento del suo ingresso la contessa ha dato spettacolo con le sue affermazioni e con il suo linguaggio molto colorito in diretta. Non solo, ma appena ha conosciuto gli altri coinquilini ha già litigato con alcuni di loro. Inoltre, le sue urla rivolte alla produzione sono già riprese da tutte le pagine social. Tuttavia, la contessa del popolo è già finita per sbaglio in onda

