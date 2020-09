GF Vip 5 | Patrizia De Blanck senza freni | “Io di uccelli ne ho già visti tanti” video

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 17 settembre 2020) La situazione sta iniziando a sfuggire di mano. Al Grande Fratello Vip 5 è da poco andato in scena un nuovo gustosissimo episodio con protagonista ancora lei,De. Vedendo Pierpaolo Petrelli ed Enock Balotelli entrare nelle due vasche con slip e boxer, la contessa del popolo ha avuto subito da ridire: “Usate gli slip? Ma che c***o di bagno è scusa? Come vi lavate? Ma scusa, ma adesso..Io tanto dine hotanti, non è che mi fa effetto. A me vedere un uccello non mi fa nessun effetto. Però ti voglio dire, uno che fa la doccia la fa nudo, non la fa con lo slip. Con lo slip non ti serve a niente, scusa che fate“. BRAVA DECHE TI PREOCCUPI DI FARCI VEDERE PIÙCOMUNQUE CIOÈ STO MALE #GFVIP ...