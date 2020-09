‘Gf Vip 5’ | Flavia Vento spiega il motivo dei suoi abbandoni immediati nei reality e replica alle parole di Patrizia De Blanck

Leggi su isaechia

(Di giovedì 17 settembre 2020) Erano passate solo 24 ore dall’inizio della quinta edizione del Grande Fratello Vip condotto per il secondo anno consecutivo da Alfonso Signorini, quando la showgirlha deciso di abbandonare la Casa in tempi record per amore deicani, rendendo vani anche i tentativi da parte di alcuni gieffini che hanno provato a convincere la 43enne a rimanere in Casa. Intervistata da Il Giornale,ha raccontato – nonostante la sua brevissima permanenza nel– che atmosfera ha lasciato tra icoinquilini e hato inoltre per qualeha deciso di interpretare la scena della sirenetta per fare il suo ingresso nella Casa: La figura della sirenetta mi ha sempre affascinato. … Certo, essendo delle ...