Gazzetta: oggi vertice tra l'agente di Milik e la Roma, il polacco si sta convincendo

Milik si sta convincendo che la scelta della Roma può essere quella giusta, scrive la Gazzetta dello Sport. Ieri c'è stato un primo incontro tra il suo agente, David Piantak, e la Roma. "Ma nel primo pomeriggio è sbarcato a Roma David Piantak, il suo agente: un tipo tosto, come lui. Il comitato d'accoglienza della Roma è stato adeguato alla situazione. Milik e il suo entourage hanno bisogno di coccole. E il primo contatto è stato soft, come si conviene. Così, con il passare delle ore, i segnali che arrivavano dalla famiglia Milik sono stati molto più concilianti. Soprattutto dopo il summit napoletano tra Piantak e il suo assistito". La Gazzetta parla di una ...

