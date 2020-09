Gabriele Paolini, il disturbatore tv condannato per pedofilia (Di giovedì 17 settembre 2020) Confermati in Appello cinque anni di carcere per Gabriele Paolini: il disturbatore tv si è macchiato del reato di pedofilia. La Corte d’appello di Roma ha confermato la condanna a 5 anni di carcere per Gabriele Paolini. Il famigerato disturbatore televisivo è accusato di avere avuto rapporti sessuali nel 2013 con tre minorenni in cambio … Leggi su viagginews (Di giovedì 17 settembre 2020) Confermati in Appello cinque anni di carcere per: iltv si è macchiato del reato di. La Corte d’appello di Roma ha confermato la condanna a 5 anni di carcere per. Il famigeratotelevisivo è accusato di avere avuto rapporti sessuali nel 2013 con tre minorenni in cambio …

