Future USA anticipano esordio pesante Wall Street (Di giovedì 17 settembre 2020) (Teleborsa) – I Future USA anticipano una partenza debole per Wall Street, all'indomani delle decisioni della Fed, che ha un po' deluso per aver scelto di prolungare a 3 anni l'era dei tassi a zero, invece che lanciare nuovi stimoli aggiuntivi. Frattanto, sono arrivati alcuni dati macro USA particolarmente importanti, come quello sui sussidi alla disoccupazione, scesi poco meno del previsto, mentre l'indice Philly FED è risultato pressoché in linea con le attese ed il dato sul mercato edilizio ha segnalato un indebolimento del settore. Il contratto sul Dow Jones registra un decremento dell'1,34% a 27.562 punti, quello sullo S&P 500 dell'1,67% a 3.322 punti e quello sul Nasdaq del 2,6% a 10.260 punti.

(Teleborsa) - I Future USA anticipano una partenza debole per Wall Street, all'indomani delle decisioni della Fed, che ha un po' deluso per aver scelto di prolungare a 3 anni l'era dei tassi a zero,

