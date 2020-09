Fuma uno spinello e si addormenta nel letto con il figlio di 4 mesi, bimbo muore schiacciato nel sonno (Di giovedì 17 settembre 2020) Rotola sopra il figlio che dormiva nel letto con lui e lo uccide . Brooklyn Newton di Blackpool, di Inghilterra, ha ucciso accidentalmente il figlio Isaac di appena 4 mesi d opo essersi rotolato sopra ... Leggi su leggo (Di giovedì 17 settembre 2020) Rotola sopra ilche dormiva nelcon lui e lo uccide . Brooklyn Newton di Blackpool, di Inghilterra, ha ucciso accidentalmente ilIsaac di appena 4d opo essersi rotolato sopra ...

dissenten : @bradipapa @Kobeesque no ma anche io. Dico che se uno fuma una siga ogni tanto la scrocco perché fumo solo drum ed anche tanti ?? - MrESTINZIONE : @pattanna66 È come la cicca di sigaretta. Uno fuma e la butta per terra. 10 sigarette al giorno per 10 milioni di p… - giopppi_ : 400 euro di multa se beccano qualche ragazzino che si fuma uno spinello? Finalmente un po’ di sicurezza in questa città ?? - mattegeo : RT @giannileft: @beretta_g @Viminale Ora,di fronte a ciò,si conviene che la coca sia l'eccitante numero uno?Il 60% dei dei delitti avviene… - ienablinski : RT @giannileft: @beretta_g @Viminale Ora,di fronte a ciò,si conviene che la coca sia l'eccitante numero uno?Il 60% dei dei delitti avviene… -

Ultime Notizie dalla rete : Fuma uno Fuma uno spinello e si addormenta nel letto con il figlio di 4 mesi, bimbo muore schiacciato nel sonno Leggo.it Smettere di fumare con la sigaretta elettronica: funziona davvero?

ATTUALITA' - Con l'abbreviazione e-cig si intende descrivere la ormai comune e ben nota sigaretta elettronica. Un’innovazione, sul mercato dal 2007, pensata per tutti i fumatori che vorrebbero smetter ...

Provocano un incidente stradale: uno rifiuta l’alcooltest, l’altro aveva fumato cannabis. Denunciati

I Carabinieri della Stazione di Mercogliano hanno denunciato in stato di libertà due giovani: uno per essersi rifiutato di sottoporsi all’alcooltest, l’altro perché positivo al test tossicologico. Dur ...

ATTUALITA' - Con l'abbreviazione e-cig si intende descrivere la ormai comune e ben nota sigaretta elettronica. Un’innovazione, sul mercato dal 2007, pensata per tutti i fumatori che vorrebbero smetter ...I Carabinieri della Stazione di Mercogliano hanno denunciato in stato di libertà due giovani: uno per essersi rifiutato di sottoporsi all’alcooltest, l’altro perché positivo al test tossicologico. Dur ...