Francia e Spagna oltre i 10mila positivi al giorno, la seconda ondata impaurisce l'Europa (Di venerdì 18 settembre 2020) La crisi Covid in Europa diventa sempre più grave e la seconda ondata sembra ormai essere già arrivata in molti Paesi. Tra i più colpiti ci sono Francia e Spagna, ma anche il Regno Unito registra forti aumenti nei numeri, tanto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato l'allarme sulla situazione in Europa, definita "grave". LEGGI ANCHE > Il vaccino Covid di Pomezia potrebbe essere pronto a novembre La crisi Covid in Europa: Francia e Spagna in difficoltà La crisi Covid in Europa fa paura un po' dappertutto, ma la situazione al momento più allarmante è quella in Francia, dove nelle ultime 24 ore i nuovi casi di Coronavirus sono stati 10.593, tornando a superare quota ...

