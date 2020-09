Francesco Bellomo, nuovo rinvio a giudizio per l’ex giudice che chiedeva minigonna e tacchi alle borsiste. Revocati i domiciliari (Di giovedì 17 settembre 2020) Dovrà affrontare un nuovo processo l’ex giudice del Consiglio di Stato Francesco Bellomo, accusato di aver adescato alcune corsiste della sua Scuola di Formazione proponendo loro borse di studio a patto di sottoscrivere un contratto che imponeva, tra le altre cose, di indossare minigonna e tacco 12. Mentre a Piacenza è già imputato per stalking e lesioni gravi ai danni di una giovane borsista, un’altra inchiesta era in corso a Bari. E poche ore è arrivata la decisione del gup Annachiara Mastrorilli: anche qui Bellomo è stato rinviato a giudizio, con le accuse di atti persecutori e violenza privata. Insieme a lui andrà a processo anche l’ex pm di Rovigo Davide Nalin, accusato di aver collaborato con l’ex ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) Dovrà affrontare unprocesso l’exdel Consiglio di Stato, accusato di aver adescato alcune corsiste della sua Scuola di Formazione proponendo loro borse di studio a patto di sottoscrivere un contratto che imponeva, tra le altre cose, di indossaree tacco 12. Mentre a Piacenza è già imputato per stalking e lesioni gravi ai danni di una giovane borsista, un’altra inchiesta era in corso a Bari. E poche ore è arrivata la decisione del gup Annachiara Mastrorilli: anche quiè stato rinviato a, con le accuse di atti persecutori e violenza privata. Insieme a lui andrà a processo anche l’ex pm di Rovigo Davide Nalin, accusato di aver collaborato con l’ex ...

Agenzia_Ansa : Rinviato a giudizio l'ex giudice del Consiglio di Stato Francesco Bellomo per il reato di atti persecutori su due e… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Rinviato a giudizio l'ex giudice del Consiglio di Stato Francesco Bellomo per il reato di atti persecutori su due ex bors… - Dixy62553861 : RT @TgrRaiPuglia: #Bari Imponeva dress code a borsiste, a processo l'ex giudice Bellomo #ioseguoTgr - Noovyis : (Francesco Bellomo, nuovo rinvio a giudizio per l’ex giudice che chiedeva minigonna e tacchi alle borsiste. Revocat… - codeghino10 : RT @Agenzia_Ansa: Rinviato a giudizio l'ex giudice del Consiglio di Stato Francesco Bellomo per il reato di atti persecutori su due ex bors… -