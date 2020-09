FOTO | Scuola, il giardino c’è ma non si può usare: genitori contro il Comune (Di giovedì 17 settembre 2020) BOLOGNA – Avere un giardino a scuola, soprattutto in era post-covid, è quasi un privilegio. Ma c’è una materna a Bologna che ha dovuto rinunciare al suo ‘tesoretto’. Il motivo? I lavori per sistemare l’area esterna, progettati dal Comune da anni, dovevano partire a inizio anno. Il lockdown ha bloccato tutto, come noto, ma finita l’emergenza i cantieri non sono mai più ripartiti. Neanche in estate, quando Palazzo D’Accursio ha dato il via all’operazione per adeguare le scuole elementari e materne della città alle norme anti-covid. E così bambini e maestre de ‘La Casa del Bosco’ di via della Pietra, a Borgo Panigale, da una settimana sono tornati a scuola senza avere la possibilità di fare attività all’aperto. Previous Next Leggi su dire (Di giovedì 17 settembre 2020) BOLOGNA – Avere un giardino a scuola, soprattutto in era post-covid, è quasi un privilegio. Ma c’è una materna a Bologna che ha dovuto rinunciare al suo ‘tesoretto’. Il motivo? I lavori per sistemare l’area esterna, progettati dal Comune da anni, dovevano partire a inizio anno. Il lockdown ha bloccato tutto, come noto, ma finita l’emergenza i cantieri non sono mai più ripartiti. Neanche in estate, quando Palazzo D’Accursio ha dato il via all’operazione per adeguare le scuole elementari e materne della città alle norme anti-covid. E così bambini e maestre de ‘La Casa del Bosco’ di via della Pietra, a Borgo Panigale, da una settimana sono tornati a scuola senza avere la possibilità di fare attività all’aperto. Previous Next

