FOTO | A Colleferro fiaccolata per Willy | in migliaia lungo le strade

(Di giovedì 17 settembre 2020) COLLEFERRO (ROMA) – Le strade di Colleferro attorno alle 20 brulicano di persone. Si contano a decine, ma in realta’ sono migliaia. Camminano tra via Di Vittorio e via Latina, lungo la salita che porta al Parco del Castello, la villa cittadina. È da li’ che alle 20.30 in punto, tra centinaia di ragazzi silenziosi in maglietta bianca, parte la coreografia di luci per Willy Monteiro Duarte, il 21enne di Paliano ferocemente pestato a morte nella notte tra il 5 e il 6 settembre. Poco dopo il sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna, al fianco della famiglia del giovane, ai primi cittadini di Artena, Paliano e di altri paesi della zona, e alle consigliere regionali Marta Bonafoni ed Eleonora Mattia, da’ il via alla fiaccolata della cittadina in provincia di Roma in cui il ragazzo e’ stato ucciso.